Elanix Biotechnologies AG benennt Baader Bank AG als Designated Sponsor und goetzpartners securities Limited als Corporate Broker

DGAP-News: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges Elanix Biotechnologies AG benennt Baader Bank AG als Designated Sponsor und goetzpartners securities Limited als Corporate Broker 23.01.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Elanix Biotechnologies AG benennt Baader Bank AG als Designated Sponsor und goetzpartners securities Limited als Corporate Broker

Berlin, 23. Januar 2018 -- Elanix Biotechnologies AG (FRA: ELN), ein Entwickler von Produkten zur Geweberegeneration und Spezialkosmetika im dermatologischen und gynäkologischen Bereich, gab heute bekannt, die Baader Bank Aktiengesellschaft als neuen Designated Sponsor und die unabhängige Beratungsfirma goetzpartners securities Limited für das Corporate Broking gewonnen zu haben.

Die Baader Bank stellt verbindliche Geld- und Briefkurse und sorgt so als Designated Sponsor für die nötige Liquidität im Handel der Elanix-Aktien an der Frankfurter Börse. goetzpartners wird Financial Advisor von Elanix in Fragen des Corporate Broking und wird die Kapitalmarktstrategie der Gesellschaft unterstützen.

"Baader Bank ist ein Market Maker an der Frankfurter Wertpapier Börse und Broker für die DACH-Region, und goetzpartners verfügt über ein starkes, gut etabliertes und spezialisiertes Netzwerk an Investoren. Mit den neuen Partnern erweitert Elanix seine Marktpräsenz und den Zugang zum Investoren-Netzwerk. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit diesen anerkannten Finanzunternehmen", so Tomas Svoboda, CEO von Elanix Biotechnologies.

Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.Weitere Informationen finden Sie unter www.baaderbank.de

goetzpartners securities Limited ist eine führende pan-europäische Investment Bank mit Sitz in St Pancras Square, London, und Fokus auf den Life-Science Sektor. Als Corporate Broking Dienstleister bietet goetzpartners securities Limited direkten Zugang zu institutionellen Investoren und kann dabei auf langjährige Beziehungen im Kapitalmarkt zurück greifen. Sie ist Teil der goetzparners Group, einem führenden unabhängigen Beratungsunternehmen mit 350 Beratern in 14 Büros und 11 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.goetzpartnerssecurities.com/

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMPzertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

Pressekontakte:

Elanix Biotechnologies AG Halsin Partners

Magdalena Onyszkiewicz Mike Sinclair Tel: +41 78 667 36 50 Tel: +44 (0)20 7318 2955

investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

goetzpartners securities Limited Martin Brunninger Tel: +44 (0)20 3859 7725 martin.brunninger@goetzpartners.com Baader Bank AG Katharina Beyersdorfer Tel: +49 89 5150 1832 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

23.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Kurfürstendamm 32 10719 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

647557 23.01.2018

ISIN DE000A0WMJQ4

AXC0052 2018-01-23/08:00