PEKING (dpa-AFX) - Nach Rekordverkäufen im vergangenen Jahr rechnet Volkswagen auch 2018 mit einem starken Wachstum in China. "Wir sind ziemlich zuversichtlich", sagte VW -China-Chef Jochem Heizmann am Dienstag vor Journalisten in Peking. Man wolle in den kommenden zwölf Monaten mindestens so schnell wie der Gesamtmarkt wachsen, der laut Heizmanns Erwartung ähnlich wie im Vorjahr um rund vier Prozent zulegen dürfte. Stärkster Treiber blieben die in China extrem beliebten SUVs. Die Nachfrage nach den kompakten Geländewagen sei so groß, dass sie bald die Hälfte des Gesamtverkäufe ausmachen könnten./jpt/DP/jha

ISIN DE0007664039

AXC0054 2018-01-23/08:09