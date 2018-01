Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine Unternehmensanleihe zu begeben

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe innerhalb oder in die USA, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung oder Weitergabe ungesetzmäßig wäre.

Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine Unternehmensanleihe zu begeben

Berlin, 23. Januar 2018. Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Millionen zu begeben. Die Anleihe wird nur im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich an qualifizierte Investoren außerhalb der USA angeboten. Ein öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe wird nicht stattfinden.

Die neue Unternehmensanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der Zinssatz der Unternehmensanleihe wurde noch nicht festgesetzt und wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Zinszahlungen werden halbjährlich erfolgen.

Die ACCENTRO Real Estate AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in Deutschland zu verwenden. Nettoerlöse, die nicht für die Finanzierung solcher Erwerbe verwendet werden, dürfen in jeglicher Weise verwendet werden, die mindestens eine der in den Anleihebedingungen festgelegten Finanzkennzahlen verbessert. Bis die Erlöse für solche Zwecke verwendet werden, ist die ACCENTRO Real Estate AG berechtigt, die Erlöse vorrübergehend in kurzfristige und hoch liquide Anlagen zu investieren.

ODDO BHF, Paris, agiert als Global Coordinator und Bookrunner für die Transaktion.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A0KFKB3

