BARCLAYS SENKT SANOFI AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 65 (75) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,50 (4,70) EUR - 'SELL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 121 (126) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2490 (2460) PENCE - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 21 (20) CHF - 'OVERWEIGHT' MACQUARIE HEBT IBERDROLA AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 83 (91) EUR - 'UNDERPERFORM' S&P GLOBAL SENKT UBS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20 CHF BANKHAUS LAMPE HEBT K+S AUF 'ALPHA LIST' - STREICHT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ADO PROPERTIES AUF 53 (45) EUR - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 42 (38,10) EUR - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GRAND...Den vollständigen Artikel lesen ...