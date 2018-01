Carrefour will 2,8 Milliarden Euro investieren und 2400 Arbeitsplätze streichen, Le Figaro Novartis: Migränemittel Erenumab erreicht primäre Endpunkte in Liberty-Studie DATAGROUP bestätigt Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2016/2017 und plant Dividendenerhöhung Geplante Aufspaltung der Deutsche Telekom -Großkundentochter T-Systems stößt auf heftige Kritik, HB, S. 16 GEA - 2017 Umsatz 4,58 Mrd (Prog 4,6) , oper EBITDA 565 Mio (Prog 573-633 Mio) , anhaltende Schwäche bei wichtigen Kunden Audi muss für 700 Millionen Euro sein wichtigstes Modell nachbessern, HB, S. 1/4-5 TALANX AKQUIRIERT SACHVERSICHERER IN DER TÜRKE Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert ...

