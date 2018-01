Das gestern von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) bekannt gegebene beschleunigte Bookbuilding-Angebot zur Platzierung von insgesamt 29,5 Millionen Stammaktien der PSG Group Limited ist bereits erfolgreich abgeschlossen. Dies gab die Gesellschaft gestern bekannt.

Steinhoff hat die platzierenden Aktien erfolgreich zu einem Platzierungspreis von 240,00 südafrikanische Rand pro platzierende Aktie platziert, was zu einem Gesamterlös von 7.1 Milliarden südafrikanische Rand geführt hat. Das Angebot nach Unternehmensangaben war mehrfach überzeichnet. Dementsprechend werden insgesamt 29.429.937 PSG-Konzern-Stammaktien, die rund 13,5% des ausgegebenen Aktienkapitals der PSG-Gruppe (nach Abzug eigener Aktien) darstellen, im Hinblick auf die Platzierung zugeteilt. Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von 5,3% auf den Schlusskurs der PSG-Gruppe am Freitag, den 19. Januar 2018.

Erster Handelstag ist Dienstag, der 23. Januar 2018, und die Abrechnung der platzierenden Anteile wird voraussichtlich am Freitag, dem 26. Januar 2018, erfolgen.

Weitere Beschaffung von Liquidität ist im Gange

USAAm 22. Dezember 2017 gab das Matratzenfirmengeschäft in den Vereinigten Staaten bekannt, dass es ihm gelungen sei, eine neue Asset-Backed-Finanzierung in Höhe von US $ 75 Millionen für sein Geschäft zu erhalten, die unter gewissen Bedingungen die Option zur Aufstockung der Finanzierung ...

