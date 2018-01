Liebe Leser,

der Aktienkurs von Barrick Gold startete am 2. Januar zwar fulminant in das neue Börsenjahr, konnte aber in den Tagen danach das erreichte Niveau nicht dauerhaft verteidigen. Das bisherige Jahreshoch wurde mit 15,20 US-Dollar gleich am ersten Handelstag markiert. Es wurde seitdem zwar noch einmal knapp erreicht, doch den Käufern fehlte die Kraft, um einen weiteren Anstieg zu initiieren.

Der im Dezember 2017 begonnene Anstieg wird damit in einer dreiteiligen Korrektur ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...