die Aktie von Medigene gehörte am Montag zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt überhaupt. Grund hierfür war eine Mega-Übernahme in der US-Biotechbranche. Dort nämlich gab der Branchenriese Celgene den Kauf von JUNO Therapeutics bekannt.

Celgene blättert rund 9 Mrd. US-Dollar auf den Tisch!

JUNO Therapeutics ging erst vor rund einem Jahr an die Börse. Das Unternehmen hat die sehr zukunftsträchtige CAR-T Technologie entwickelt, mit deren Hilfe man ... (Sascha Huber)

