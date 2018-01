Die Investments in die deutsche Biotechnologie setzen wir fort und beteiligen uns an einem Unternehmen, dessen größter Aktionär ein Brüderpaar ist, das vor einigen Jahren den erfolgreichsten deutschen Generikakonzern für über 6 Mrd. € verkaufte (Gebrüder Strüngmann). 4SC ist spezialisiert auf intensive Forschung mit Schwerpunkt Krebstherapie in Martinsried bei München. Gründer und Chef ist immer noch Wolfgang Egger mit 6 %. Die bisherige Strategie, auf vielen Ebenen zu forschen, wird reduziert auf die Kernsektoren und damit wichtigsten Geschäftsfelder mit dem Schwerpunkt Immuntherapien gegen Krebs. Einer der wichtigsten Hoffnungsträger ist z. B. der Wirkstoff Resminostat. Der Kursverlauf dieser Aktie lässt es schon ahnen: Es wird zyklisch investiert, je nach Kenntnis von Insidern bezüglich Forschungsergebnisse etc. Ein Kursziel bleibt natürlich offen, aber das Risiko ist bei rund 4,70 € minimal.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info