Liebe Trader,

Der europäische Bankenindex STOXX 600 Banks hat vor wenigen Wochen ein größeres Kaufsignal durch einen Kursanstieg über die eine zweijährige Hürde aufgestellt und sämtliche Finanztitel mit sich nach oben gezogen. Die Deutsche Bank-Aktie gehörte jedoch nicht unbedingt zu diesen Titeln, hier belasteten anhaltende Rechtsstreitigkeiten das Papier, sodass zuvor eine zwischengeschaltete Korrektur auf das Unterstützungsniveau von rund 15,00 Euro vollzogen werden musste. Dort aber konnte die Deutsche Bank einen tragfähigen Boden vorfinden und im gestrigen Handel dynamisch an den kurzfristigen Abwärtstrendkanal zulegen. Hierdurch bereiten sich Käufer offensichtlich auf einen unmittelbaren Ausbruch zur Oberseite vor, der bereits im heutigen Handelsverlauf vollzogen werden könnte und dadurch hervorragende Long-Chancen bietet.

Long-Chance:

Solange das Wertpapier des Geldhauses innerhalb des kurzfristigen Trendkanals notiert, sind kurzfristige und Rücksetzer auf 15,27 Euro durchaus noch möglich. Ein Anstieg über das Niveau von mindestens 16,00 Euro dürfte aber ein frisches Kaufsignal hervorbringen und zunächst an die Zwischenhochs bei 17,12 Euro aufwärts führen. Darüber bestünde die Möglichkeit einer fortgesetzten Rally bis an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis bei 19,16 Euro. Spätestens ab 20,00 Euro muss jedoch mit größeren Rücksetzern gerechnet werden. Ein Bruch des jüngsten Unterstützungsniveaus von 15,00 Euro sollte hingegen Abgaben zurück auf die Novembertiefs von 13,82 Euro einleiten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 16,00 Euro

Kursziel: 17,12 / 19,16 Euro

Stopp: < 15,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 15,70 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

