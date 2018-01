Tokio (awp/sda/reu) - Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat den Börsen in Asien am Dienstag kräftig Aufwind gegeben. Zudem freute Anleger in Tokio die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrer Politik des billigen Geldes festzuhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte um 1,3 Prozent und schloss mit 24'124,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...