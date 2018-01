Seit einem Doppelboden um 3,00 Euro aus 2016/2017 befindet sich das Wertpapier von Aixtron in einem dynamischen Rally-Prozess und konnte bis Ende November letzten Jahres an die markanten Zwischenhochs aus 2012 um 15,00 Euro zulegen. Diese Hürde war für das Wertpapier des Technologieunternehmens jedoch zu hoch, sodass eine kurzfristige Konsolidierung zurück auf die Unterstützung von rund 10,70 Euro abgespielt werden musste. Seit Anfang Dezember ist der Wert jedoch im Aufbau eines steigenden Dreiecks, das in der Charttechnik als Fortsetzungsmuster des bisherigen Trendverlaufs gedeutet wird und hierdurch weiteres Kurspotenzial entfaltet werden könnte. Noch bewegen sich die Kursnotierungen innerhalb dieser Formation, ein baldiger Ausbruch kann jedoch noch in dieser Woche einsetzen ...

