Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, legte am Vortag einen Raketenstart hin. Die Aktie zog um 2,93% an und ging bei 15,78 Euro aus dem Handel. Die Aktie pendelte die vorherigen Tage im unteren Bereich des steigenden Trendkanals und bot sich für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...