Einem Zeitungsbericht in der "Bild am Sonntag" zufolge muss Audi in der Affäre um Abgasmanipulation 127.000 Diesel-Pkw in die Werkstätten zurückrufen. Der vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) verhängte Zwangsrückruf betreffe alle neuen Dieselmodelle mit V-Sechszylinder-Motor. Die Aktie des erfolgsverwöhnten VW-Konzerns reagierte zum Börsenstart kaum auf die Nachrichten und hat mittlerweile sogar ins Plus gedreht. Erst vor wenigen Tagen hatte Volkswagen für 2017 einen Absatzrekord gemeldet. EUWAX ...

