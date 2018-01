Das Jahr 2017 ging zu Ende, ohne dass zwei eigentlich wirklich wichtige Geburtstage gebürtig gefeiert wurden. Dabei wäre das die perfekte Gelegenheit gewesen, einmal innezuhalten und den Blick auf die lange Frist zu legen.



Das muss an dieser Stelle unbedingt nachgeholt werden. Wer sich diese Zeit nimmt, hat plötzlich einen ganz anderen Blick auf Aktien.

DAX und MDAX werden 30

Nur wenige wissen, an welchem Tag der DAX geboren wurde. Es ist der 31. Dezember 1987. Der MDAX wird zwar erst seit Anfang 1996 berechnet, begann seine Wertentwicklung aber rechnerisch am gleichen Tag wie der DAX. Somit haben sowohl DAX als auch ...

