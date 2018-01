Es ist wieder soweit: Passend zum Jahresanfang fängt alles, was in der Welt von Aktien und Börse einen Namen hat (oder auch nicht) an, die ominösesten Prognosen für das laufende Jahr herauszugeben. Kursziele werden genannt, globale Marktmeinungen veröffentlicht und die neuesten Indikatoren preisgegeben.



Heute habe ich wieder von einem solchen Indikator gelesen, der mich gehörig ins Schmunzeln gebracht hat. Und dich mit Sicherheit innerhalb der nächsten paar Sekunden auch. Schau selbst:

Der Super Bowl-Indikator

Ja, richtig. Es geht um das große US-amerikanische Sportfest, den Super Bowl. Findige Börsianer glauben nämlich, einen Zusammenhang zwischen dem Ausgang dieses Ereignisses und dem ...

