Liebe Leser,

viel Grund zur Freude hatten die Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen AG nicht mehr, seit die Aktie Ende September/Anfang Oktober 2017 ihre Aufwärtsbewegung beendete und in eine ausgeprägte Korrektur überging. Es läuft eine zähe Seitwärtsbewegung, die sich ohne nennenswerte Impulse zur Ober- oder Unterseite hinzieht. Zwar konnte die Aktie am 8. Januar bis 2,98 Euro ansteigen, doch seitdem fiel der Kurs wieder etwas zurück und am Gesamtbild einer überaus zähen Korrektur ... (Dr. Bernd Heim)

