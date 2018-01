Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Covestro -1,47% auf 93,6, davor 9 Tage im Plus (8,94% Zuwachs von 87,2 auf 95), SLM Solutions +1,46% auf 45,15, davor 9 Tage im Minus (-8,81% Verlust von 48,8 auf 44,5), Unilever -0,35% auf 46,905, davor 5 Tage im Plus (2,96% Zuwachs von 45,72 auf 47,07), Vossloh +0,11% auf 46,55, davor 5 Tage im Minus (-1,9% Verlust von 47,4 auf 46,5), Royal Dutch Shell +0,16% auf 2521, davor 5 Tage im Minus (-2,2% Verlust von 2573,5 auf 2517), Adler Real Estate 0% auf 13,46, davor 4 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 12,94 auf 13,46), Continental -0,88% auf 247,9, davor 4 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 241,1 auf 250,1), WireCard -2,05% auf 107,75, davor 4 Tage im Plus (4,91% Zuwachs von 104,85 auf 110), Hannover Rück -0,62% auf 111,8, davor 4 Tage im Plus (2,74%...

