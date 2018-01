Die Telekom treibt den Breitbandausbau in Deutschland voran. Das belegen die Zahlen für 2017. Wurden in den Jahren 2015 und 2016 pro Jahr rund 30.000 Kilometer Glasfaser verlegt, so waren es 2017 erstmals über 40.000 Kilometer. Dies teilte die Telekom vor kurzem mit. "Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht in die Fläche. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs", wurde Vorstandschef Tim Höttges per Pressemitteilung zitiert. Auch beim Mobilfunkausbau ist die Telekom nach eigenen Angaben weiter vorangekommen. Die Bevölkerungsabdeckung bei LTE sei im vergangenen Jahr auf über 93 Prozent gestiegen. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit Ende ...

