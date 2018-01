ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ING Group von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Marcell Houben begründete das weniger optimistische Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem mit dem schwachen Zinsüberschuss, der nicht im Kurs eingepreist sei. Außerdem sehe er Risiken mit Blick auf die Kapitalrückflüsse und einen Mangel an kurzfristigen Kurstreibern. Er kürzte zudem leicht seine Gewinnschätzungen bis 2019./tih/gl

Datum der Analyse: 23.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0011821202

AXC0108 2018-01-23/10:29