Die HSBC hat das Kursziel für Hella von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach starken Halbjahreszahlen werde beim Lichtspezialisten für die Autoindustrie am 15. Februar nun der Kapitalmarkttag im Fokus stehen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte aber keine sonderlich kurstreibenden Aussagen, auch wenn das nicht auszuschließen sei. Cosman hob wegen inzwischen höherer Prognosen und der gestiegenen Bewertung der Wettbewerber sein Kursziel. Er sieht aber kaum noch weiteres Potenzial für die Aktie nach oben./ck/gl Datum der Analyse: 23.01.2018

AFA0011 2018-01-23/10:29

ISIN: DE000A13SX22