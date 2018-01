Hannover - Der Beschluss des SPD-Parteitages, in Koalitionsverhandlungen mit der CDU einzutreten, ist bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weitgehend positiv angekommen, so die Analysten der Nord LB. DAX +0,22%, MDAX -0,15%, TecDAX +0,10% Deutsche Bank-Aktien hätten an der Indexspitze 2,93% gewonnen.

