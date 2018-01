ZEW-Konjunkturerwartungen werden am Morgen veröffentlicht Die EU-Finanzminister werden den Plan für notleidende Kredite erörtern Wöchentlicher API-Bericht zu den Öllagerbeständen steht später im Fokus

Zusammenfassung:Der Dienstag sieht im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen eher ruhig aus. In den Morgenstunden werden Zahlen zur Wirtschaftsstimmung aus der Eurozone veröffentlicht. Am Nachmittag erhalten wir außerdem zweitrangige Daten aus den USA. Ölhändler sollten vor dem wöchentlichen API-Bericht vorsichtig bleiben, da wir in eine Phase saisonaler Lagerbestände eintreten. Darüber hinaus sollten europäische Investoren heute der Presse folgen, da die EU-Finanzminister sich treffen, um über die weitere Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion sowie die Umsetzung eines Plans für notleidende Kredite zu diskutieren. 11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar: ...

