Das Wertpapier des Internetpioniers Freenet markierte zuletzt in 2015 ein größeres Verlaufshoch bei 33,10 Euro und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser reichte bis auf die seit 2011 bestehende Trendkanalbegrenzung um 22,20 Euro abwärts. Ab Sommer 2016 nahmen sich Käufer das Papier wieder zur Brust und setzten den übergeordneten Aufwärtstrendkanal fort. Aber erst in dieser Handelswoche gelang es Freenet tatsächlich wieder an die Hochs aus 2015 bei 33,10 Euro anzuknüpfen, wodurch nun eine volatile Handelsphase beginnen dürfte. Denn mit Erreichen dieser Hürde sollte seitens der Marktteilnehmer auch eine mittelfristige Entscheidung über den weiteren Verlauf des Wertpapiers anstehen - aktuell sind Bullen noch im Vorteil und könnten ...

