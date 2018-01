Die Aktie von SMA Solar verliert heute rund 5% an Wert und befindet sich damit unter den Schlusslichtern im TecDax. Strafzölle auf Solarmodule in den USA belasten den Aktienkurs derzeit. Die US-Regierung kündigte am Montag erhebliche Einfuhrzölle unter anderem auf Solarmodule an - Billigimporte aus dem Ausland sollen dadurch unterbunden werden. Mit den Strafzöllen stiegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...