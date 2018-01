Das Analysehaus RBC Capital hat Easyjet von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1450 auf 1700 Pence angehoben. Das Wachstumspotenzial des Billigfliegers und die möglichen Rückflüsse an die Aktionäre seien noch nicht ausreichend im Aktienkurs eingepreist, begründete Analyst Damian Brewer seine bessere Einschätzung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/tih Datum der Analyse: 23.01.2018

AFA0014 2018-01-23/11:07

ISIN: GB00B7KR2P84