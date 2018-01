Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des Autozulieferers Norma Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 74 Euro angehoben. Die starke Nachfrage bei dem Hersteller von Verbindungstechnik sollte weiter an Dynamik gewinnen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob mit Verweis auf eine besser als erwartete Entwicklung am US-Nutzfahrzeugmarkt seine Umsatzschätzungen an. Seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte er angesichts einer leicht gesunkenen Steuerquote überproportional./gl/tih Datum der Analyse: 23.01.2018

