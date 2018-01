Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer und Industriekonzern habe dank des starken Schlussquartals ein solides Umsatzwachstum erzielt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Diskussion um die Themen Emissionen und E-Mobilität rechne er aber mit anhaltend hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Sachanlagen, die in den kommenden Quartalen zu einer erhöhten Volatilität der Margenentwicklung führen könnten./gl/tih Datum der Analyse: 23.01.2018

