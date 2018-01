Liebe Leser,

ein bisschen was geht immer noch, lautete lange Zeit die Maxime bei Anlegern der Commerzbank. Allerdings sehen wir in letzter Zeit, dass die Treppenstufen nicht mehr in der Höhe ansteigen, wie wir es früher von dieser Aktie gewohnt waren. Die Dynamik lässt nach und es ist für die Aktie nicht mehr so einfach, Widerstände zu überwinden. Sind das erste Anzeichen, dass sich der Aufschwung verlangsamt und sich eine größere Korrektur anbahnt oder befinden wir uns weiterhin auf einem ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...