Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour nach einem Strategieupdate auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die vom Handelskonzern beschlossenen Maßnahmen setzten an den richtigen Hebeln an, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fünfjahresplan basiere auf vier Säulen: Der Vereinfachung der Organisation, Steigerung der Produktivität, Investitionen in das Internet und eine Verbesserung des Lebensmittelangebots./tih/jha/ Datum der Analyse: 23.01.2018

ISIN: FR0000120172