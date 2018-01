Neuer PCC-Bond im FONDS-Portfolio - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat nach Angaben des Fondsmanagements die neue 4,00%-Anleihe der PCC SE (WKN A2G867) in sein Portfolio aufgenommen.

ANLEIHE CHECK: Die Zeichnungsfrist der 4,00%-Anleihe wurde am 22. Januar 2018 vorzeitig geschlossen. Die neue PCC-Anleihe 2018/23 bietet einen jährlichen Zinskupon von 4,00% p.a. (Zinstermine vierteljährlich am 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.) und hat eine Laufzeit bis zum 01.01.2023. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten zum Nennwert sind in den Anleihebedingungen mit einer Frist von sechs Wochen zu jedem Zinsfälligkeitstermin vorgesehen.

Chemie, Energie und Logistik

PCC ...

