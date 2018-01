Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Grand City Properties von 18,00 auf 20,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bedeutende Anpassungen an seinen Schätzungen habe es vor den am 19. März erwarteten Resultaten für das Jahr 2017 nicht gegeben, schrieb Analyst Marios Pastou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gemessen am erwarteten Nettovermögenswert werde die Aktie des Unternehmen derzeit auf Augenhöhe mit anderen Branchenwerten gehandelt. Dies sei wegen der Perspektiven bei Immobiliensanierungen auch angebracht./tih Datum der Analyse: 23.01.2018

