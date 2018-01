Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach vorgelegten Auslieferungszahlen für die Helikoptersparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorjahr seien zwar etwas weniger Hubschrauber ausgeliefert worden, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang in einigen wichtigen Segmenten habe sich aber verbessert./tih /jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

