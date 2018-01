In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien von Netflix, BYD, Orocobre, Millennial Lithium, Cobalt 27, Medigene und Biofrontera. Der DAX hat es - endlich - geschafft und ein neues Rekordhoch erreicht. In der Regel sorgt das für weiter steigende Notierungen. Das Umfeld für Aktien könnte kaum besser sein, vor allem der starke US-Aktienmarkt sorgt für anhaltenden Rückenwind.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das überraschend gute Ergebnis von Netflix und die weiteren Aussichten der Aktie, um den jüngsten Kurssprung bei BYD, die beiden Lithium-Werte Orocobre und Millennial Lithium, das nahende Rekordhoch bei Cobalt 27 und um die beiden deutschen Biotech-Aktien Medigene und Biofrontera.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.