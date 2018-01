Die THE NAGA GROUP AG (ISIN: DE000A161NR7) übernimmt 25 Prozent der Gesellschaftsanteile an der easyfolio GmbH, Frankfurt am Main, mit der Option einer Aufstockung auf insgesamt bis zu 49 Prozent. Neben der Hauck & Aufhäuser AG wird NAGA als weiterer Anker-Gesellschafter die technologische Weiterentwicklung von easyfolio mit besonderem Fokus auf den Einsatz von Blockchain-Technologie unterstützen ...

