Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Orange SA nach Medienberichten über angeblich geführte Fusionsgespräche mit der Deutschen Telekom auf der "Conviction Buy List" belassen. Den strategischen Sinn eines solchen Schrittes halte er für derzeit begrenzt aber größer werdend, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bisher habe es in solchen grenzüberschreitenden Fällen nur wenig Aussicht auf Synergien gegeben und auch das wettbewerbsrechtliche Umfeld bleibe unsicher./tih/jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0046 2018-01-23/11:54

ISIN: FR0000133308