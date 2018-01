Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Santander auf "Sell" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die Markterwartungen an die spanischen Banken seien viel zu positiv und deren Bewertungen entsprechend hoch, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem überschätzten die Anleger das aus den steigenden Zinsen in Europa resultierende Gewinnsteigerungspotenzial der Institute. Unter den beiden Großbanken zieht er BBVA-Aktien den Santander-Papieren vor./edh/jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: ES0113900J37