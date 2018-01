Die folgende Geschichte stammt von unseren Foolischen Kollegen aus Großbritannien.



Das Investieren in Aktien erhält selten positive Berichterstattung. An jedem beliebigen Tag sehen wir eher Schlagzeilen über rücksichtslose Händler an der Wall Street oder gierige Banker mit Millionenboni aus London als einen Artikel, der die stillen Vorteile für den durchschnittlichen Arbeiter hervorhebt, der 40 Jahre lang für seine Rente gespart hat.



Okay, vielleicht ist das also Teil unseres Jobs hier bei The Motley Fool. Und wir alle verstehen auch, dass die Medien sensationell sein müssen, um unsere Aufmerksamkeit in einer gesättigten Welt zu erregen.



Doch selbst wenn es eine tolle Story zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...