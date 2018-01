Apples (WKN:865985) Q1 2018 wird unglaublich wichtig werden. Das Management hat einen Rekordumsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar vorausgesagt, was einer Steigerung von beachtlichen 7 % bis 11 % im Vergleich zu Apples Q1 2017 entspricht. Die Guidance spiegelt den optimistischen Ausblick des Managements wider, der auf der Markteinführung der neuesten iPhones fußte.



Klar ist es immer möglich, dass das laufende Quartal einige Überraschungen mit sich bringen könnte. Trotzdem ist Apples Guidance normalerweise ein gutes Anzeichen dafür, was vom Quartal zu erwarten ist. Da Investoren bereits eine gute Vorstellung davon haben, was sie von Q1 erwarten können, werden viele ...

