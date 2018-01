Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Eon-Chef Johannes Teyssen hat den Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper an den Konkurrenten Fortum zum Preis unter Marktwert verteidigt. Ohne das Angebot von Fortum, so Teyssen, "hätten wir einen noch niedrigeren Preis bekommen". Eon erhält für seine verbliebenen 47 Prozent an Uniper 22 Euro je Aktie, was sich insgesamt auf knapp 4 Milliarden Euro summiert.

Aktuell kostet die Uniper-Aktie an der Börse 24,78 Euro. Kritiker des Verkaufs werfen dem Vorstandsvorsitzenden vor, das alte Stammgeschäft unter Wert nach Finnland verkauft zu haben. Andere Uniper-Aktionäre haben das Fortum-Angebot bislang ignoriert. Noch bis zum 2. Februar können sie dem Stromkonzern aus dem hohen Norden ihre Papiere zum Preis von 22 Euro andienen.

Nach Teyssens Worten hat sich bei ihm aber noch kein Institutioneller Investor beschwert, nicht genügend Geld herausgeholt zu haben. Im Gegenteil: Von den Großanlegern habe er viel Lob für seine Entscheidung erhalten, Uniper en bloc zu verkaufen.

