Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Branchenunternehmen dürften im vierten Quartal einmal mehr unterschiedlich stark gewachsen sein, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürften Getränkekonzerne andere Bereiche beim Wachstum weiter abgehängt haben. Nestle bleibe einer seiner "Top Picks" in der Branche./tih/jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: CH0038863350