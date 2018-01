Stand: 23.01.2018 11:30 Am heutigen Dienstag musste die Aktie von Wirecard ab 10:50 Uhr erhebliche Verluste verkraften. Der Titel fiel um mehr als 10% auf ein aktuelles Tagestief von 95,30€, konnte sich direkt danach aber wieder stark erholen und steht aktuell wieder bei 104,00€. Grund für diesen starken schnellen Wertverfall sind laut Händlerkreisen erneute Shortattacken auf Wirecard. In der Vergangenheit gab es dieses Vorgehen schon desöfteren. Auch als der Titel in Verbindung mit den Panama-Papers ...

