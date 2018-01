DAX - Per Gap auf einen neuen Rekordstand

Bastian Galuschka,

Hallo am Mittag,

so kennt man den DAX. Bauen sich starke Widerstände im Chart auf, springt der Index gerne per Gap darüber. Auch heute fackeln die Käufer nicht lange mit dem Allzeithoch bei 11.525 Punkten. Der DAX eröffnete mit einer riesigen Kurslücke direkt darüber und erreichte fast schon die Marke von 13.600 Punkten.

Das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Positionen ist dementsprechend alles andere als optimal. Der Index konsolidiert aktuell auf hohem Niveau. Rücksetzer an das bisherige Allzeithoch bei 11.525 Punkten würden eine nochmalige Einstiegsgelegenheit bieten. Anschließend könnte der DAX einen Zielbereich um 13.650 Punkte ansteuern.

Die heute gerissene Kurslücke wäre wiederum bei 13.464 Punkten geschlossen. Erst wenn der DAX unter 13.421 Punkte fällt, wird eine direkte Verlängerung der Aufwärtsbewegung unwahrscheinlicher. In diesem Fall könnte der Index noch einmal in den Supportbereich um 13.350 Punkte zurücksetzen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2017 - 23.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 23.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 11,78 12.425 11,62 29.03.2018 DAX Index HW43VR 22,54 11.350 6,05 29.03.2018

uelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.01.2018; 11:20 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 5,93 14.150 22,59 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 11,92 14.750 11,34 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.01.2018; 11:22 Uhr

