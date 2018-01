Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Salzburg (pta027/23.01.2018/12:00) - Der Aufsichtsrat hat erfahren, dass der Vorstand André Herberzt Müller sehr schwer erkrankt ist.



Möglicherweise könnte er auf absehbare Zeit an der Ausübung seines Amtes gehindert sein.



Über sich daraus ergebende Konsequenzen wird das Gremium in Kürze beraten.



Im Namen aller Aktionäre und Geschäftspartner wünscht der Aufsichtsrat Herrn Müller die bestmögliche Genesung.



