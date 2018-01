In der ersten Hälfte des Jahres 2018 wird der Chip-Gigant Intel (WKN:855681) voraussichtlich eine neue Familie von Prozessoren für Hochleistungs-Laptops auf den Markt bringen. Beispiele für die Arten von Laptops, auf die diese Chips abzielen, sind Spielcomputer, tragbare Workstations und Desktop-Ersatzcomputer. Diese Chips basieren auf der Coffee-Lake-Architektur des Unternehmens, die im Oktober 2017 erstmals in Hochleistungs-Desktop-Computern zum Einsatz kam.



Kurz gesagt, es gibt jetzt mehr Prozessorkerne. Da nicht alle Anwendungen von zusätzlichen Kernen profitieren und stattdessen von schnelleren Einzelkernen profitieren, wird von Intel erwartet, dass auch die Per-Core-Leistung der Coffee Lake Mobile Chips gesteigert wird.



Laut der chinesischen Website Chiphell (via ...

Den vollständigen Artikel lesen ...