Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für AB Inbev von 91 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Eine Umfrage unter Bierkonsumenten in den USA unterstreiche seine düstere Sicht auf den größten Markt des Brauereikonzerns, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Statt einer Stagnation rechnet der Experte nun mit einem geringfügigen langfristigen Volumenrückgang in Nordamerika. Außerdem passte er seine Schätzungen unter anderem an jüngste Währungsentwicklungen an./tih/gl Datum der Analyse: 23.01.2018

ISIN: BE0974293251