HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Xing von 256 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen höherer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Online-Karrierenetzwerks im laufenden und kommenden Jahr gekürzt, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei aber kein strukturelles Problem, so dass sich die Größenvorteile in den Folgejahren wieder positiv auswirken sollten./gl/la

Datum der Analyse: 23.01.2018

