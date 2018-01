Die Weltbörsen feiern neue Rekorde und auch der Deutsche Leitindex klettert nach guten Vorgaben auf ein All-Time-High. Ist das "nur" der insgesamt positiven Konjunktur-Stimmung geschuldet oder wird Mario Draghi bei seiner nächsten EZB-Zinssitzung erste Anzeichen auf ein Ende der Liquidäts-Hausse geben? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Rober Halver von der Baader Bank mit Moderatorin Johanna Claar die Möglichkeiten der Aneihekäufe durch die EZB, die Angst vor einem Crash am Anleihemarkt, das Kräfte-Messen zwischen Demokraten und Republikanern beim Government Shutdown und was vom Weltwirtschaftsgipfel in Davos zu erwarten ist.