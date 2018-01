Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hält ein schnelles Abschalten von Kohlekraftwerken in Deutschland für gefährlich für die Versorgungssicherheit mit Strom in Deutschland. "Derzeit muss man die Technologie nutzen, die man hat", sagte Schmitz auf der Energietagung des Handelsblattes in Berlin. In den nächsten zehn Jahren seien das Kohle- und Gaskraftwerke, in 20 Jahren hauptsächlich Gaskraftwerke.

Schmitz glaubt nicht daran, dass es sich wirtschaftlich lohnt, rasch Kohle- durch Gaskraftwerke zu ersetzen, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu senken. "Wir sollten uns eine Zwischenetappe mit Gas sparen", erklärte er. Demnach müssen 2040 die vorhandenen Gasturbinen die sichere Versorgung von Haushalten und Unternehmen sicherstellen, wenn Windkraft und Solarstrom den Löwenanteil der Energie liefern werden.

CDU/CSU und SPD wollen in diesem Jahr eine Kohlekommission einsetzen, um mit allen gesellschaftlichen Gruppen einen langfristigen Pfad für den Kohleausstieg zum Schutz des Klimas festzulegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 07:05 ET (12:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.