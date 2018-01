NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Aussagen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Umsatzentwicklung bei dem Billigflieger sei stark geblieben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu komme der angehobene Gewinnausblick./gl/la

Datum der Analyse: 23.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00B7KR2P84

AXC0188 2018-01-23/13:55